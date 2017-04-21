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15 TEMMUZ ŞEHİTLİĞİNİN YAPIMINA BAŞLANDI


15 TEMMUZ ŞEHİTLİĞİNİN YAPIMINA BAŞLANDI
Tarih : 21 Nisan 2017, 11:18
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitliğinin Yapımına Başlandı(7/10)9


Tarihi Edirnekapı Şehitliği'ne komşu olacak alanda 16 darbe şehidinin mezarı bulunuyor. İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında hayatını kaybeden fakat farklı mezarlıklara defnedilen vatandaşlar için şehitlik içinde sembolik kabirler yapılması bekleniyor.



15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın kabri de şehitlikte yer alıyor. Bir oto galerisinde çalışan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde babasıyla beraber darbecilere direnirken hayatını kaybeden Yıldırım henüz 15 yaşındaydı. Halil İbrahim Yıldırım'ın vefatı sonrası organları da başka insanlara hayat vermesi için ailesi tarafından bağışlanmıştı.



 



kaynak:milliyet








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