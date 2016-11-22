

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun hükmünde kararname de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de flaş bir detay yer aldı.



KHK'nın Milli Savunma Bakanlığına yönelik düzenleme bölümünde Askerlik Kanunu'na geçici madde eklendi. Bu maddeyle darbe girişimi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemleri, görevi olmadığı halde engel olmaya çalışırken şehit olanların çocukları ile kardeşleri, istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Bunlardan askerde olanlar ise istemeleri durumunda terhis edilecek. Resmi kayıtlara göre 15 Temmuz'da 273 vatandaş şehit oldu.







kaynak:sözcü