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15 temmuz şehitler köprüsü'nden iyi haber!

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN İYİ HABER!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 20 Nisan tarihinde başlayan Serbest Geçiş sistemi kurulum ve mevcut gişelerin kaldırılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Tarih : 09 Mayıs 2017, 14:51
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden İyi Haber!(8/10)10


DHA'nın haberine göre, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ile Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının yer alacağı demir taklar köprü gişelerinin olduğu bölüme kuruldu. Bu taklara sistemin kullanacağı kamera ve diğer cihazlarda takıldı. Teknik ve elektronik bağlantı işlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan gişelerin Avrupa yakasına geçişte bulunan bölümün de yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların bu hızla sürmesi halinde inşaatın 15 Temmuz'dan daha önce bitebileceği belirtildi.



20 NİSAN'DAN BU YANA ÇALIŞILIYOR



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, HGS ve OGS cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan tarihinde başlamıştı. Tadilat başladığından bu yana köprü üzerinden 4 gişeden geçiş yapılabiliyor.



 



kaynak:habertürk








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