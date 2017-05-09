15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN İYİ HABER!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 20 Nisan tarihinde başlayan Serbest Geçiş sistemi kurulum ve mevcut gişelerin kaldırılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
DHA'nın haberine göre, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi ile Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının yer alacağı demir taklar köprü gişelerinin olduğu bölüme kuruldu. Bu taklara sistemin kullanacağı kamera ve diğer cihazlarda takıldı. Teknik ve elektronik bağlantı işlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan gişelerin Avrupa yakasına geçişte bulunan bölümün de yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların bu hızla sürmesi halinde inşaatın 15 Temmuz'dan daha önce bitebileceği belirtildi.
20 NİSAN'DAN BU YANA ÇALIŞILIYOR
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, HGS ve OGS cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan tarihinde başlamıştı. Tadilat başladığından bu yana köprü üzerinden 4 gişeden geçiş yapılabiliyor.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar