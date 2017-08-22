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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Yenileme Çalışmaları Bugün Sona Erdi

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI BUGÜN SONA ERDİ

İstanbullular için çileye dönüşen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bakım çalışması bugün itibariyle sona erdi. Köprüyü sabah saatlerinde kullanan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 10:10
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Yenileme Çalışmaları Bugün Sona Erdi(6/10)2

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yenileme çalışmaları bugün itibariyle sona erdi. Köprü 6 şeritli olarak hizmet vermeye başladı.

25 AĞUSTOS'TAN ÖNCE BİTTİ

Köprü'deki çalışmalar 12 Haziran'da başlamıştı. Çalışmalar 4 aşamada gerçekleşti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yönden alınan ek şeritle 2'şer gidiş ve 2'şer dönüş olacak şekilde düzenlenmişti. Normal şartlarda çalışmaların 25 Ağustos'ta bitmesi bekleniyordu. Çalışmalar hızlandırılarak bu gece itibariyle bitirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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