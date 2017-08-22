15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI BUGÜN SONA ERDİ
İstanbullular için çileye dönüşen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bakım çalışması bugün itibariyle sona erdi. Köprüyü sabah saatlerinde kullanan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yenileme çalışmaları bugün itibariyle sona erdi. Köprü 6 şeritli olarak hizmet vermeye başladı.
25 AĞUSTOS'TAN ÖNCE BİTTİ
Köprü'deki çalışmalar 12 Haziran'da başlamıştı. Çalışmalar 4 aşamada gerçekleşti. Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteki 2 şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı karşı yönden alınan ek şeritle 2'şer gidiş ve 2'şer dönüş olacak şekilde düzenlenmişti. Normal şartlarda çalışmaların 25 Ağustos'ta bitmesi bekleniyordu. Çalışmalar hızlandırılarak bu gece itibariyle bitirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar