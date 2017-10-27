15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE TRAFİK KAZASI! TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu geçişinde yaşanan trafik kazasının ardından 2 şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu geçişi tarafında kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapanırken trafik durma noktasına geldi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Kaza, saat 06.30 sıralarında 15 Temmuz şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçiş tarafında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şehitler köprüsünde kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.
KAPANAN 2 ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI
Öte yandan kaza yapan araçların çekilmesiyle kapanan 2 şerit tekrar trafiğe açıldı.
Köprüdeki kazanın ardından yaşanan trafik görüntüsü:
Kaynak: haberinburada
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