15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SİLAH SESLERİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahla havaya ateş açan Güneydoğu gazisi, köprüde paniğe neden oldu. Trafiğin durduğu köprüden ilk görüntüler geldi.
Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen Güneydoğu gazisi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti.
YOLCULAR KÖPRÜDEN YÜRÜYEREK GEÇTİ
Köprüde trafiğin kapanmasından dolayı, toplu taşıma aracını kullanan vatandaşlar araçlardan inip yürüyerek yola devam etti.
Olay nedeniyle araçların oluşturduğu trafik Çağlayan'a kadar uzadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tankımız, Ypg'nin Cephaneliğini Yerle Bir Etti!
- Türkiye Bu Sözleri Unutmayacak! Şehit Annesi, Yürekleri Dağladı
- Böyle Dost Olmaz Olsun! En Yakın Arkadaşının Dükkanını Soydu
- Ukrayna'da Yaşayan Gürcü Lider Saakaşvili'yi Maskeli Polisler Gözaltına Aldı
- Kendisini Terk Eden Eşine Kızdı, Bavulunu Toplayıp Evi Ateşe Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
- Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
- Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
- Kocası, Kan Terleyen Eşini Cadı Diyerek Terk Etti
- Gişe Görevlisine 100 Bin Doları Sordular, Cevap Şoke Etti: Yılan Yedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar