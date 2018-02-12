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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silah sesleri! İşte ilk görüntüler

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SİLAH SESLERİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde silahla havaya ateş açan Güneydoğu gazisi, köprüde paniğe neden oldu. Trafiğin durduğu köprüden ilk görüntüler geldi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 21:10
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Silah Sesleri! İşte İlk Görüntüler(6/10)2

Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen Güneydoğu gazisi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine park etti.

YOLCULAR KÖPRÜDEN YÜRÜYEREK GEÇTİ

Köprüde trafiğin kapanmasından dolayı, toplu taşıma aracını kullanan vatandaşlar araçlardan inip yürüyerek yola devam etti.

Olay nedeniyle araçların oluşturduğu trafik Çağlayan'a kadar uzadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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