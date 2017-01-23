Aşk Hayatını Renklendiriyor Aynı Zamanda…
Fenerbahçe'de Ozan Tufan Şoku!
Türkiye İle Tanzanya Arasında 9 Anlaşma İmzalandı
Eski Nüfus Cüzdanları Hakkında Önemli Açıklama
Cerablus A Polis Teşkilatı Kuruluyor
Eskişehir De Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şemsiyeli İntihar Girişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Dhkp-C'li Teröristlerin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşine Cinsel İçerikli Mesaj Gönderen Komşusunu Öldürdü
Ayberk Atilla Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Belediyelere Sıfır Faizli Kentsel Dönüşüm Desteği Geliyor
Çocuğunuzun Dişlerinin Dökülmesini İstemiyorsanız…
Pkk, Askeri Güç Olmadan Sincar'dan Çekilmez
Bursaspor Da Teknik Direktör Arayışları Sürüyor
Diyarbakır Dan Haleplilere Yardım
Erdoğan Ve Magufuli Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
İstanbul'a Yeni Metro Geliyor!
Yeni Dönem Abd-Rusya İlişkileri İçin İlk Açıklama
Numan Kurtulmuş'tan Önemli Açıklamalar

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE ŞEMSİYELİ İNTİHAR GİRİŞİMİ


15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE ŞEMSİYELİ İNTİHAR GİRİŞİMİ
Tarih : 23 Ocak 2017, 17:07
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Şemsiyeli İntihar Girişimi(6/10)7


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, müzakereci polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir kişi intihar girişiminde bulundu. Elindeki şemsiye ile korkuluklara tutunan kişiyi gören sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köprü korumadaki polisler çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine gelen müzakereci bir polis intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda bu kişi intihardan vazgeçirildi. 35-40 yaşlarındaki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



İntihara kalkışan kişinin elindeki şemsiyeyi ne amaçla kullandığı merak konusu oldu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: 15  Temmuz  Şehitler  Köprüsünde  Şemsiyeli  İntihar  Girişimi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER