15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAZA
İstanbul haftanın ilk gününe İDO'nun sefer iptalleriyle başladı. İstanbullulara bir kötü haber de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geldi. Köprünün girişinde yaşanan kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde, metrobüs ile bir otomobilin karıştığı kaza nedeniyle, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul'da sabah erken saatlerde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle iç hat vapur ve deniz otobüsü seferleri de yapılamıyor. İstanbullular haftanın ilk gününde işlerine ve okullarına ulaşmak için büyük güçlük yaşıyor.
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