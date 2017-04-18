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15 temmuz şehitler köprüsü'nde hgs ve ogs aynı anda geçecek

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE HGS VE OGS AYNI ANDA GEÇECEK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ücret toplama istasyonlarına, HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyacak Serbest Geçiş Sistemi kurulum çalışmaları 20 Nisan'da başlayacak

Tarih : 18 Nisan 2017, 12:29
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hgs Ve Ogs Aynı Anda Geçecek(10/10)10


Karayolları Genel Müdürlüğünce otoyol ve köprü geçişlerinde kolaylık sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için adımlar atılıyor.



15 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK



Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Serbest Geçiş Sisteminin kurulması için 20 Nisan'da çalışmalar başlayacak. Trafik akışında herhangi bir sorun yaşanmaması için tadilat yapılırken, dört gişeden hizmet verilecek. Söz konusu çalışmaların, 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.



HGS VE OGS GİŞELERİ YIKILACAK



HGS etiketi ile OGS cihazını aynı anda okuyabilecek sistemde, geçiş ücreti sürücünün hesabından otomatik düşecek. Sürücülerin şerit değiştirmeden geçiş yapmalarını sağlayacak yeni sistemin sorunsuz işlediğinin belirlenmesinin ardından kurulduğu yerlerdeki HGS ve OGS gişeleri yıkılacak.



 



kaynak:Sabah








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