Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 5 Tutuklama
Suyunuza Her Gün Karbonat Atarsanız...
İstanbul'da Uçuşlara 'olumsuz Hava' Engeli
Aleyna Tilki'den Yeni Beste!
Rdx Patlayıcılarını Reina Katliamcısına Gönderecekti
Chp'den Sosyal Medyadaki 'evet' Kampanyasına Tepki
Lavrov'dan 'astana' Açıklaması
Ak Parti Başkan Yardımcıları Chp'li Tezcan'a Dava Açtı
Köprüdeki İndirim Trafiği Yüzde 30 Artırdı
Bu Nedenler Kadın Kanserine Yol Açıyor!
Karadeniz'de Didik Didik Terörist Arıyorlar
Ay Sonunda Artık 24 Saat Boyunca Hizmet Verecek
İstanbul'da Kar Alarmı; Kriz Masası Kuruldu
Hidrojen Yakıt Yaygınlaşacak Mı?
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu!
Chelsea, Muslera'yı Listesine Aldı
Bolu Merkezli Fetö/Pdy Operasyonunda 20 Gözaltı
Kaymakam Uçağa Binerken Gözaltına Alındı
Çinli İşadamları Türkiye'ye Hayran Kaldı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİŞELER KALKIYOR


15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE GİŞELER KALKIYOR
Tarih : 25 Ocak 2017, 14:28
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Gişeler Kalkıyor(5/10)4


"15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SERBEST GEÇİŞ BAŞLAYACAK"



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemi bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:



"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemini hayata geçirdikten sonra insanların hayatı kolaylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de aynı uygulamayı bu sene içinde hayata geçireceğiz." dedi.



"KANAL İSTANBUL'DA GÜZERGAH ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ"



Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Kanal İstanbul Projesi'nde şehircilik anlamında özellikle orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alarak 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdik." diye konuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 15  Temmuz  Şehitler  Köprüsü  Nde  Gişeler  Kalkıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER