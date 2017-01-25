

"15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SERBEST GEÇİŞ BAŞLAYACAK"







Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemi bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:







"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemini hayata geçirdikten sonra insanların hayatı kolaylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de aynı uygulamayı bu sene içinde hayata geçireceğiz." dedi.







"KANAL İSTANBUL'DA GÜZERGAH ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ"







Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Kanal İstanbul Projesi'nde şehircilik anlamında özellikle orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alarak 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdik." diye konuştu.







kaynak:sabah