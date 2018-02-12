İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Güneydoğu gazisi dolandırıldığı gerekçesiyle havaya ateş etti. Gazi, polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

15 Temmuz Şehitler köprüsünde Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen bir kişi havaya ateş etti. Köprüde trafik durdu. Gazi polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

DOLANDIRILDIĞI İÇİN EYLEM YAPTI

Köprü üzerine saat 18.50 sıralarında gelen kişi, aracını şeritleri kapatacak şekilde diklemesine parketti. Güneydoğu gazisinin eylemi nedeniyle trafik bir süre durdu.

Dolandırıldığı gerekçesiyle köprüde eylem yapan gazi polise teslim oldu. Eylemcinin gözaltına alınmasının ardından köprü trafiğe açıldı.

KÖPRÜ YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

İBB Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Sehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu Yönü trafiğe açıldı.

Kaynak: haberinburada