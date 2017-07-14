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15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İDDİANAMESİ HAZIRLANDI!


15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İDDİANAMESİ HAZIRLANDI!
Tarih : 14 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İddianamesi Hazırlandı!(8/10)6


FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 143 şüpheli, 318 müşteki yer alıyor. İddianamedeki 34 şehit arasında Erol Olçok da var.



7 DARBECİ ÖLMÜŞTÜ



İstanbul Cumuhriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan iddianamede, 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 asteğmen, 5 astsubay, 84 er, 48 Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 135'i tutuklu 143 şüpheli yer aldı. İddianamede, 318 kişi şüpheli olarak yer aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylar sırasında 34 kişi şehit edilmiş, 7 darbeci ölmüştü.



İLK ŞEHİTLER KÖPRÜDE VERİLDİ



İlk etapta köprünün trafiğe kapatıldığı, ardından geçişlerin engellendiği belirtiliyor. İddianamede, ilk şehitlerin de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde verildiği belirtiliyor.(Fotoğraf: Hürriyet)



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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