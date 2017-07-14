15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İDDİANAMESİ HAZIRLANDI!
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 143 şüpheli, 318 müşteki yer alıyor. İddianamedeki 34 şehit arasında Erol Olçok da var.
7 DARBECİ ÖLMÜŞTÜ
İstanbul Cumuhriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan iddianamede, 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 asteğmen, 5 astsubay, 84 er, 48 Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 135'i tutuklu 143 şüpheli yer aldı. İddianamede, 318 kişi şüpheli olarak yer aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylar sırasında 34 kişi şehit edilmiş, 7 darbeci ölmüştü.
İLK ŞEHİTLER KÖPRÜDE VERİLDİ
İlk etapta köprünün trafiğe kapatıldığı, ardından geçişlerin engellendiği belirtiliyor. İddianamede, ilk şehitlerin de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde verildiği belirtiliyor.(Fotoğraf: Hürriyet)
Kaynak: haberinburada
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