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15 Temmuz Şehitler Anıtının İçi İlk Defa Görüntülendi
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITININ İÇİ İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ


15 Temmuz Şehitler Anıtının İçi İlk Defa Görüntülendi
Tarih : 10 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Anıtının İçi İlk Defa Görüntülendi(10/10)6

15 Temmuz'un yıl dönümünde açılacak olan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın içi ilk kez görüntülendi.

Anıtta çalışmalar tüm hızıyla devam ederken şehitlerin isimlerinin yazıldığı görüldü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan anıt havadan da görüntülendi. Büyük bir titizlikle çalışmaların devam ettiği anıtta, şehitlerin isimleri yazldızla ölümsüzleştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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