15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITININ İÇİ İLK DEFA GÖRÜNTÜLENDİ
15 Temmuz'un yıl dönümünde açılacak olan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın içi ilk kez görüntülendi.
Anıtta çalışmalar tüm hızıyla devam ederken şehitlerin isimlerinin yazıldığı görüldü.
HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Öte yandan anıt havadan da görüntülendi. Büyük bir titizlikle çalışmaların devam ettiği anıtta, şehitlerin isimleri yazldızla ölümsüzleştirildi.
Kaynak: haberinburada
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