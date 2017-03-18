

Erzurum'da 18 Mart şehitlerini anma etkinliğinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Yakup Sürücü'nün babası FETÖ'cülere tepki göstererek idam istedi.











"BUNLAR ASILACAK YOKSA ÇOK AĞLARSINIZ BÖYLE"







Bu sırada etraftakilere seslenen 15 Temmuz şehidi Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, "Bizim bombamızla bizim çocuklarımızı vurdular. Yoksa böyle toplanır çok ağlarsınız. Asılacaklar onlar. Benim çocuğum vatana kurban olsun ama benim bombam beni vurdu. Bunlar asılacaklar yoksa çok ağlarsınız böyle." diyerek tepki gösterdi.







"VATAN ZAMANI, SEVDA ZAMANI"







Daha sonra törende görev yapan polislerden birisinin kolunu tutan baba Sürücü, "Bunun anası babası belki de aç susuz beslemiş. Hep can yakıyorsunuz can yakmayın. Vatan zamanı, sevda zamanı." dedi.







kaynak:haberler