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15 Temmuz Şehidi Resul Kaptancı'nın Ailesi İdam İstiyor
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15 TEMMUZ ŞEHİDİ RESUL KAPTANCI'NIN AİLESİ İDAM İSTİYOR


15 TEMMUZ ŞEHİDİ RESUL KAPTANCI'NIN AİLESİ İDAM İSTİYOR
Tarih : 06 Mart 2017, 09:26
Puan Ver : 15 Temmuz Şehidi Resul Kaptancı'nın Ailesi İdam İstiyor(9/10)9


15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığında şehit olan Resul Kaptancı'nın ailesi Cumhurbaşkanına seslendi, "İdam getirilsin" dedi.



15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırması üzerine evinden çıkarak Genelkurmay Başkanlığına giden Resul Kaptancı, teröristler tarafından vurularak öldürüldü. 16 Temmuz'da kız istemeye gitmek için hazırlık içerisinde olan Kaptancı, evlenemeden şehit oldu. Ölen şehidin gözü yaşlı ailesi bunu evlatlarına yapanlar için idam istedi.



 



kaynak:haberler








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