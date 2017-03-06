15 TEMMUZ ŞEHİDİ RESUL KAPTANCI'NIN AİLESİ İDAM İSTİYOR
15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığında şehit olan Resul Kaptancı'nın ailesi Cumhurbaşkanına seslendi, "İdam getirilsin" dedi.
15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırması üzerine evinden çıkarak Genelkurmay Başkanlığına giden Resul Kaptancı, teröristler tarafından vurularak öldürüldü. 16 Temmuz'da kız istemeye gitmek için hazırlık içerisinde olan Kaptancı, evlenemeden şehit oldu. Ölen şehidin gözü yaşlı ailesi bunu evlatlarına yapanlar için idam istedi.
kaynak:haberler
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