15 Temmuz Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte bir taksinin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Kaza saat 08.00 sıralarında 15 Temmuz Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte meydana geldi. Bir taksinin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.



Köprü trafiği Avrupa yakasında Haliç Köprüye kadar uzanırken Anadolu yakasından Acıbadem'e kadar uzadı. Kazaya karışan araç ekiplerin gelmesinin ardından kaldırılarak yol tamamen açıldı. Köprüde trafik yoğunluğu devam ediyor.







kaynak:sözcü