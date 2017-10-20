15 TEMMUZ GECESİNE AİT İLK KEZ YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER! AKIN ÖZTÜRK, ÜNİFORMASIYLA KAMERADA
İstanbul'daki düğünden derdest edilip Ankara'ya getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın Akıncı'daki görüntüsü ilk kez ortaya çıktı. Görüntülerde Akın Öztürk de asker kıyafetleriyle görülüyor.
15 Temmuz darbe girişimi kapsamında İstanbul'da General Mehmet Şanver'in kızının düğününden derdest edilip Ankara'ya getirilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın, darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü'ndeki 141. Filo Koridoru'ndaki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Askerlerle koridorda yürürken görülen görüntülerin ileriki bölümünde ise darbe girişimini gerçekleştirdiği iddiasıyla yargılanan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi ve eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün, Ünal'ın koluna girdiği görülüyor.
15 Temmuz darbe girişimi kapsamında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, general Mehmet Şanver'in kızının İstanbul'daki düğünündeyken derdest edilerek, saat 01.10'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla Akıncı'ya götürüldü.
TUVALETE GÖTÜRÜLDÜ
Gerçek saatten 45 dakika geri kamera görüntülerine göre Ünal, 16 Temmuz'da Akıncı Üssü 141. Filo Koridoru'nda görülüyor. Düğüne gitiği için takım elbiseli olan ve elleri serbest olan Ünal'a teçhizatlı dört askerin eşlik ettiği, bunların önünde ise Akıncı'da görevli bir subayın olduğu görülüyor. Ünal daha sonra aynı koridordu ihtiyaç için tuvalete götürülüyor.
Gidiş gelişler sırasında koridorda Ünal'ın arkasında sivil giyimli bir kişi ile silahlı bir asker göze çarpıyor. 16 Temmuz 12:36'da Ünal, aynı kameraya 4. kez giriyor. Ünal'ın önünde ve arkasında yer alan birer asker de uzun namlulu silahların olmadığı görülüyor. Ünal'ın koridorda 5. geçişi 15.56'da oluyor. Ünal'ın yanındaki asker sayısının bire düştüğü görülüyor. Saat 16.13'te ise 141. Filo Koridoru'nda Abidin Ünal ile Akın Öztürk birlikte görünüyor. Öztürk'ün Abidin Ünal'ın koluna girdiği ve konuşarak ilerledikleri görülüyor. Öztürk'ün üzerinde üniformasının olduğu da görülüyor. Abidin Ünal, müşteki olarak verdiği ifadesinde, İstanbul'dan alınarak Akıncı'ya götürülmesi ve sonrasını şöyle anlatmıştı:
"SENİN AYARIN BOZUK"
"Bana kelepçe takmadılar, helikoptere gittik, helikopter Sabiha Gökçen Havaalanı'na indi, bu helikoptere sadece beni bindirdiler ve orada hazır bir CASA uçağının beklediğini gördüm. Uçağa beni darbeciler bindirdiler ve Akıncı Üssü'ne saat 02.00 sıralarında indik. Uçaktan inince beni bir minibüse bindirdiler. Özellikle uçuş hattını dolaştırarak buradaki faaliyetleri görmemi sağladılar, bütün uçaklar yaklaşık 16 uçak uçuşa hazırlanmış yarıdan fazlası mühimmat yüklü, bomba yüklü yani ve personel orada sürekli bir faaliyet halinde gördüm. Beni filo komutanlığının önüne getirdiler.
Beni Akıncı 4. Ana Jet Üssü Harekât Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin karşıladı. Bana 'hoşgeldiniz komutanım' dedi, ben kendisine, 'hoşbulmadık' dedim. Bana, 'bozulmuş ayarları düzeltmeye çalışıyoruz' dedi. Ben de, 'senin ayarın bozulmuş' dedim."
"KAPIYI ÜZERİME KİLİTLEDİLER"
"Beni önceden hazırlanmış olan içinde sadece bir tane sandalye bulunan odaya aldılar, cep telefonlarımı istediler, iki silahlı şahsı da kapıya diktiler. Kapıyı üzerime kilitlediler ve ertesi gün saat 15.30'a kadar bu odada kaldım. Yanıma sadece sabahleyin bir kahvaltı getirdiler, bu esnada ellerimi ve ayaklarımı kelepçelemediler, gözlerimi de kapatmadılar. Saat 12.00 sıralarında YAŞ üyesi Akın Öztürk uğradı, kendisine durumun ne olduğunu sordum. Öztürk karargaha gittiğini, orada bu işi yapan ekiple görüşerek bu işten vazgeçmelerini gerektiğini, başarılı olamayacaklarını, bu işin felaketle sonuçlanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediğini bana aktardı. Akın Öztürk'ün damadı olan Hakan Karakuş'a durumu iletip iletmediği, bu konularda konuşup konuşmadığını bilemiyorum, ayrıca bu darbe yapan askerlere karşı yukarıda anlattığım şekilde yaptıklarının yanlış olduklarını Akın Öztürk'ün onlara söylemesi üzerine bu darbeye teşebbüs eden askerlerin neden müdahale etmediklerini ya da neden Akın Öztürk'ü derdest edip etmediklerini bilemiyorum."
"ELLERİ BAĞLI DEĞİLDİ"
Abidin Ünal ile görüntüsü olan Akın Öztürk de, ifadesinde, "Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın 141. Filo binasında tutulduğunu öğrendim. 141. Filo'ya Abidin Ünal'ın yanına gittim. Gittiğimde Abidin Ünal'ın elleri bağlı değildi ve odada oturuyordu. Kendisine 'geçmiş olsun' dedim. Darbecileri ikna ettiğimi ve darbe girişimin sonlandığını söyledim" demişti.
Kaynak: haberinburada
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