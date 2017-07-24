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15 Temmuz Gecesi Siirt Valiliği'nden Emir Alan Darbeci Tuğgenerale İdam İpli Protesto

15 TEMMUZ GECESİ SİİRT VALİLİĞİ'NDEN EMİR ALAN DARBECİ TUĞGENERALE İDAM İPLİ PROTESTO

15 Temmuz'da Siirt Valiliği'nin işgal emri verdiği iddia edilen Tuğgeneral'in, özel bir otobüsle mahkemeye getirildiği sırada vatandaşlar, ellerindeki idam iplerini göstererek, protesto gösterisi yaptı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : 15 Temmuz Gecesi Siirt Valiliği'nden Emir Alan Darbeci Tuğgenerale İdam İpli Protesto(6/10)2

15 Temmuz darbe girişimi sırasında işgal edilmesi girişimine ilişkin haklarında dava açılan 110'u tutuklu 320 askerin yargılamasına Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunun dışında toplananlar ile sanık yakınları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. 15 Temmuz gecesi Siirt Valiliği'ni işgal emrini verdiği iddia edilen eski 3'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, özel bir otobüsle mahkemeye getirildiği sırada, dışarıda toplanan gruptakiler, ellerindeki idam iplerini göstererek, protesto gösterisi yaptı.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ ÖZEL SALON MAHKEMEYE ÇEVRİLDİ15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği'nin işgal edilmesi girişimine katıldıkları iddiasıyla, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 110'u tutuklu 320 asker askerin yargılanmasına Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle yargılamanın yapılabilmesi için Siirt Üniversitesi merkez yerleşkesinde özel bir salon, mahkeme salonu olarak düzenlendi.

10 OTOBÜS İLE KELEPÇELİ OLARAK GETİRİLDİLER

Duruşma için sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınırken, sabah erken saatlerden itibaren 10 otobüs ile kelepçeli olarak, mahkemenin yapıldığı salona getirilen sanıklar, daha sonra kelepçeleri çıkarılarak yerlerine alındı.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 15 YILA KADAR HAPİS

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan duruşmada 319 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15'er yıla kadar, 1 sanık ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

"İŞGAL GİRİŞİMİ EMRİNİ SİİRT VALİLİĞİ" VERDİ İDDİASI

Duruşma öncesinde mahkeme salonu önünde çok sayıda vatandaş toplanarak protesto gösterisi yaptı. 15 Temmuz gecesi Siirt Valiliği'nin işgal girişimi emirini verdiği iddia edilen eski 3'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek ise özel bir otobüs ile mahkeme salonuna getirildi.

TUĞGENERALİ İDAM İPLERİYLE PROTESTO ETTİLER

Tuğgeneral Şimşek'in mahkeme salonuna getirilmesi sırasında bir grup, ellerindeki idam iplerini gösterip, slogan atarak, protesto gösterisi yaptı. Duruşma salonu önünde toplananların ellerindeki idam iplerini sanıkların getirildiği yere atması sırasında, sanık yakınları ile protestocular arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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