İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bariyerlerine yaklaşan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı.Yaralanan şüphelilerin, 15 Temmuz Gazisi M. A. ve eşi S. A. olduğu belirlendi.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana gelen olayda, emniyet metro girişi önündeki demir barilerlere yaklaşan şüpheli otomobile, polisler 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara rağmen otomobilin kaldırıma çıkarak ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler, bombalı araç şüphesiyle önce havaya sonra da araca ateş etti.

Araçta bulunan 2 şüpheli yaralı olarak, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisler şüpheliler hakkında yaptığı sorgulamada, 15 Temmuz Gazisi M.A. ve eşi S.A olduğunu belirledi.UYGULAMAYA EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ TAKILDI, POLİS EVİNE BIRAKTI

Geçmişte alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan M.A.'Nın, olaydan önce gece 03.00 sıralarında Fatih Aksaray'da trafik uygulamasında yakalanarak alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldı. M.A.'nın kendisini 15 Temmuz gazisi olarak tanıtması üzerine ekipler tarafından eşiyle beraber evine bırakıldığı, otomobilinin ise başka bir sürücü tarafından evine götürüldüğü öğrenildi.

POLİSLERİN EVE BIRAKMASINDAN BİR SAAT SONRA EŞİYLE DIŞARI ÇIKTI

15 Temmuz Gazisi M.A.'nın olaydan bir saat sonra eşiyle birlikte evden çıkarak henüz belirlenemeyen bir sebepten aracıyla emniyet müdürlüğünün önüne geldiği sırada olayın yaşandığı ileri sürüldü.M.A'NIN TEDAVİSİ DEVAM EDERKEN EŞİ TABURCU OLDU15 Temmuz Gazisi M.A.'nın hastanede tedavisinin devam ettiği, eşi S. A.'nın ise taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada