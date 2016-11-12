15 TEMMUZ GAZİSİ ÖZCAN ÖZSOY ŞEHİT OLDU
FETÖ darbe girişimine karşı direnmek için gittiği Beştepe Jandarma Genel Komutanlığında darbeci askerlerin kurşunuyla başından vurulan Özcan Özsoy, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Şehidin ağabeyi Tekin Özsoy o gece yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Kardeşinin son günlerinde bilincinin açıldığını söyleyen Özsoy, enfeksiyon sonucu dün gece 1.30'ta şehit olduğunu belirtti.
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