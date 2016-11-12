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15 TEMMUZ GAZİSİ ÖZCAN ÖZSOY ŞEHİT OLDU


15 TEMMUZ GAZİSİ ÖZCAN ÖZSOY ŞEHİT OLDU
Tarih : 12 Kasım 2016, 14:12
Puan Ver : 15 Temmuz Gazisi Özcan Özsoy Şehit Oldu(6/10)5


FETÖ darbe girişimine karşı direnmek için gittiği Beştepe Jandarma Genel Komutanlığında darbeci askerlerin kurşunuyla başından vurulan Özcan Özsoy, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.



Şehidin ağabeyi Tekin Özsoy o gece yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Kardeşinin son günlerinde bilincinin açıldığını söyleyen Özsoy, enfeksiyon sonucu dün gece 1.30'ta şehit olduğunu belirtti.








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