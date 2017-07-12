16 yaşındaki 15 Temmuz Gazisi Kevser Kutlu, Habertürk'te katıldığı 15 Temmuz Destanı programında o gece yaşadıklarını anlattı. Darbe girişimini arkadaşından öğrentiğini söyleyen Kutlu, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkın sözüyle babasıyla birlikte Ankara Kızılay'a gittiğini vurugladı.

Kutlu, tankın içine atladığı, Genelkurmay Başkanlığı önünden 38 tane cesedi kendi elleriyle çıkardığı anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

İşte Kutlu'nun programda anlattığı akıllara durgunluk veren kahramanlığın hikayesi:

"CUMHURBAŞKANI SOKAĞA DEYİNCE ÇIKTIK"

Arkadaşım aradı 'Ankara'da darbe var' dedi. Ankara'da darbe diye bir şey olamaz dedim ve ardından televizyonu açıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa dağılın dediğini duyunca, babamla beraber Kızılay'a gittik.

"SEN BİR TÜRK KIZINI VURACAK MISIN"

Tanklar vardı beni kimse tutamadı tankın içine atladım. Sen Türk bir kızı vuracak mısın çık teslim ol dedim. 'Ben çıkmam' dedi. Bir tane asker 'ben buraya tatbikat var diye geldim' dedi. Ben de çık teslim ol dedim. Sonra polisler beni çıkardı ben de Genelkurmayın oraya gittim. Babamı orada kaybettim.

"KIYAMET KOPTU DEDİM"

Ben 38 tane cesedi kendi ellerimle taşıdım. Sonra kıyamet koptu dedim ve kendimi yerde buldum. 'Sen ağır yaralısın' dediler, benden daha ağır yaralı olanlar var siz onları götürün dedim.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Polisler her tarafımdan kan aktığı için beni numune hastanesine götürdüler ve 5.30 saat sonra kendime gelebildim. Vatan sağ olsun.

Kaynak: haberinburada