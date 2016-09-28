

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz Darbe girişimi ana soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Davalarıyla ilgili olarak yürütülen kumpas soruşturmaları, 15 Temmuz darbe girişimi ana dosyasına dahil edildi.