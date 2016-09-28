15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA ÖNEMLİ GELİŞME
Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk davaları dahil edildi.
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz Darbe girişimi ana soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ergenekon, Balyoz ve Askeri Casusluk Davalarıyla ilgili olarak yürütülen kumpas soruşturmaları, 15 Temmuz darbe girişimi ana dosyasına dahil edildi.
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