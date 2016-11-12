

İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek 216 bin dolar ödüllü, yaklaşık 30 bin kişinin katılmasının beklendiği Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı.



Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda, Maraton ve Spor Fuarı'ndaki toplantıya İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İBB Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı. GÖKSEL Gümüşdağ, bu yıl maratonun 15 Temmuz Şehitleri için koşulacağını ve bu yüzden çok anlamlı bir yarış olacağını vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi her şey maratonun startının yapılacağı yerde başladı.



Köprümüzün adı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişti. Dolayısıyla sponsorumuz Vodafone ve Spor AŞ'yle istişare sonucu '15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz' sloganıyla maratona başlayacağız. BU çok anlamlı. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Bu yılki maratonu isminden dolayı çok daha fazla önemsiyoruz. Dünyanın en önemli maratonu olma hedefindeyiz. 2020'de dünyanın majör maratonlarından biri olacağız" diye konuştu.







kaynak:fotomaç