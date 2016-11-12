Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama

15 TEMMUZ AŞKINA


15 TEMMUZ AŞKINA
Tarih : 12 Kasım 2016, 09:14
Puan Ver : 15 Temmuz Aşkına(5/10)7


İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek 216 bin dolar ödüllü, yaklaşık 30 bin kişinin katılmasının beklendiği Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı.



Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda, Maraton ve Spor Fuarı'ndaki toplantıya İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, İBB Spor AŞ Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar katıldı. GÖKSEL Gümüşdağ, bu yıl maratonun 15 Temmuz Şehitleri için koşulacağını ve bu yüzden çok anlamlı bir yarış olacağını vurgulayarak, "15 Temmuz gecesi her şey maratonun startının yapılacağı yerde başladı.



Köprümüzün adı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değişti. Dolayısıyla sponsorumuz Vodafone ve Spor AŞ'yle istişare sonucu '15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz' sloganıyla maratona başlayacağız. BU çok anlamlı. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sporun birleştirici gücünün farkındayız. Bu yılki maratonu isminden dolayı çok daha fazla önemsiyoruz. Dünyanın en önemli maratonu olma hedefindeyiz. 2020'de dünyanın majör maratonlarından biri olacağız" diye konuştu.

 



kaynak:fotomaç








Etiketler: 15  Temmuz  Aşkına    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER