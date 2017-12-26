15 MİLYONLUK TRANSFERE TAŞ KOYDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 hafta önce Josef de Souza için gelen 15 milyon euroluk teklife taş koydu: Kesinlikle satılmasını istemiyorum.
Fenerbahçe, 3 hafta önce Brezilyalı orta sahası Josef de Souza için 15 milyon euroluk yazılı bir teklif gönderen İngiliz temsilcisi West Bromwich'e yanıt verdi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Teknik Direktör Aykut Kocaman'a Ada'dan gelen teklifi iletmişti. Kocaman, geçtiğimiz günlerde yönetime bu konu ile ilgili net kararını ifade etti. Deneyimli çalıştırıcı idarecilere "Josef benim için önemli bir oyuncu. Performansıyla uygulamak istediğim sistemin kilit oyuncusu durumuna geldi. Gönderirsek yerini doldurmakta çok zorlanırız. Kesinlikle satılmasını istemiyorum" diyerek bu transferin gerçekleşmesini veto etti.
Sarı-Lacivertli yönetim, Aykut Kocaman'dan gelen bu olumsuz yanıt sonrası İngiliz temsilcisinin yetkililerine Josef'i satmayacaklarını bildirdi.
ŞAMPİYONLUK VURGUSU YAPTI
Teknik Direktör Aykut Kocaman, İngiltere'de kariyerini sürdürmeyi hedefleyen Josef ile de bir toplantı yaptı. Oyuncusuna çok güvendiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Sen bu takımın ve sistemin önemli bir parçasısın. Takım arkadaşlarını olumlu yönde motive ediyorsun. Her zaman senin gibi profesyonel bir oyuncu ile çalışmak isterim. Takımda kesinlikle kalmalısın. İşimizi yarım bırakmamak lazım. Sezon sezonunda şampiyonluğumuzu beraber kutlamalıyız. Başarılı olduktan sonra gidersin" diyerek ikna ettiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın da Kocaman'ın bu söylemlerinden dolayı oldukça mutlu olduğu vurgulandı.
HARİKA PERFORMANS SERGİLEDİ
Brezilyalı orta saha, bu sezon ligde oynadığı 16 müsabakanın 15'inde 90 dakika sahada kaldı. Josef, bu dönem için de 1 gol atıp, muhteşem performansla takımının en başarılı pas yüzdesini sağladı.
Kaynak: haberinburada
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