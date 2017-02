1.5 milyon kişinin iş bulmasına olanak sağlayacak olan istihdam paketi hazır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, paketi hızla hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Müezzinoğlu, paket kapsamında kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı kesimlere pozitif ayrımcılık uygulayarak 100 bin kontenjan ayırdıklarını bildirdi. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, paketin detaylarını şöyle anlattı:







200 BİN KİŞİYE MESLEKİ EĞİTİM: İstihdam paketi kapsamında mesleki eğitim kurslarından 200 bin kişi yararlanacak. Bunların iş sahibi olması sağlanacak.







150 BİN KİŞİYE İSTİHDAM: Önümüzdeki dönem 150 bin kişi topluma yararlı çalışma kapsamında istihdam edilecek. Bu kişiler ağaçlandırma, okul temizliği, parkların bakımı gibi işlerde 9 ay çalışacak.







ARTI İSTİHDAM DESTEĞİ: İşverenlerin, aralık sonu itibarıyla çalıştırdığı işçi sayısına ilave yarattığı her istihdamın maliyeti devlet tarafından karşılanacak. Sabah'ın haberine göre, devlet bu tarihten sonra işe alınan işçilerin bir yıl süre ile asgari ücret üzerinden SGK prim, işsizlik fonu kesintileri ve vergilerini karşılayacak.







500 BİN İŞBAŞI EĞİTİMİ: 500 bin kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamı sağlanacak. İşbaşı eğitimi sürecince bu kişilerin maaşları devlet tarafından ödenecek. Eğitim sonunda kalıcı istihdam olur yani işveren işbaşı eğitimi alanların işine devamını isterse yeni teşvikten yararlanacak. Yani bu kişiler artı istihdam sayılıp tüm vergi ve primlerini devlet ödeyecek. İşverene sadece maaşı ödemek kalacak.







100 BİN ÖZEL KONTENJAN: Bu 500 bin kişinin 100 binine yönelik pozitif ayrımcılık yapılacak. 100 bin kişi dezavantajlı toplum kesimlerinden oluşacak. Bunların 50 bini kadın, 40 bini engelli, 10 bini de eski mahkumlardan oluşacak.







İŞTEN ÇIKARIP ALAMAYACAKLAR: Yeni her istihdamın bilgisi veri bankasında toplanacak ve takibi yapılacak. Mevcut istihdamını artıranlara destek verilecek. Yoksa 500 kişi çalıştırırken, bunun 50'sini işten atıp desteklerden yararlanmak için yeniden işe alma gibi bir şey olmayacak. Her halükarda 500'ün üzerine yapacağı istihdam artışına destek verilecek.







