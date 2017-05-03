Fransa'nın başkenti Paris'te 1 milyon 500 bin euro (5,7 milyon TL) değerindeki bir sanat eseri, dikkatsizlik sonucu takside unutuldu.



Polisin ismini açıklamadığı Fransız sanat simsarının, "hırsızlık" ihbarında bulunması sonrası ortaya çıkan olayda tablonun, taksinin bagajında kaldığı anlaşıldı. Ülke medyasına yansıyan haberlere göre adam, takside cep telefonu ile konuşurken dikkati dağıldı ve ertesi güne kadar da eseri unuttuğunu fark etmedi.







Perşembe günü yaşandığı açıklanan olayda, resmi kaybettiğini fark eden sanat simsarının önce taksi şoförüne ulaşmaya çalıştığı ancak başaramayınca Cumartesi günü polise başvurduğu belirtildi. AFP haber ajansı, taksi şoförünün eseri Salı günü geri getirdiğini duyurdu.











kaynak:sabah