Polisler Kadını Ağlarken Buldu! Kasap Gözaltında
Abd'de Özgürlük Anıtı Karanlığa Gömüldü
İşte O Masada Olacak En Kritik Gündem!
Başbakan Yıldırım Konuşuyor
Fransızlar Cenevre'ye Damga Vurdu
Lenf Kanserine Karşı Mucize İlaç
İzel'i Görenler Tanıyamadı
1,5 Milyon Emekli Promosyonunu Cebine Koydu
Dolar/Tl Yükselişe Geçti
Beşiktaş, Yunanistan'da Avantaj Peşinde
Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlere Müjde
Alman Gazetesi: Türklerin Artık Umurunda Değil
Sinan Akçıl'ın Aşk İtirafı: Uyumadan Önce...
Pkk Barınakları Böyle İmha Edildi
Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Dolar/Tl'de Çetinkaya'nın Konuşması Öncesi Düşüş
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Fenerbahçe Evinde Baskonia İle Karşılaşacak
Sıcaklık Ege Ve Marmara'da 2-4 Derece Azalacak
Alexa'nın Kullanım Alanı Genişliyor

1,5 MİLYON EMEKLİ PROMOSYONUNU CEBİNE KOYDU


1,5 MİLYON EMEKLİ PROMOSYONUNU CEBİNE KOYDU
Tarih : 08 Mart 2017, 12:13
Puan Ver : 1,5 Milyon Emekli Promosyonunu Cebine Koydu(7/10)4


SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek için 8 bankaya taahhütte bulundu. Aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 1,5 milyonuna 5 banka tarafından promosyon ödendi.



SGK Başkanı Bağlı "Duyumlarımız, bankaların promosyon konusunda ciddi bir rekabet içerisinde oldukları ve emeklileri kendilerine çekmek için daha yüksek rakamları ödemeyi planladıkları yönünde" dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 15  Milyon  Emekli  Promosyonunu  Cebine  Koydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER