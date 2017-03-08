

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek için 8 bankaya taahhütte bulundu. Aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 1,5 milyonuna 5 banka tarafından promosyon ödendi.







SGK Başkanı Bağlı "Duyumlarımız, bankaların promosyon konusunda ciddi bir rekabet içerisinde oldukları ve emeklileri kendilerine çekmek için daha yüksek rakamları ödemeyi planladıkları yönünde" dedi.







kaynak:milliyet