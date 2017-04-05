DAP Holding Başkanı Yılmaz, devlet ve özel sektör işbirliğiyle bir fon oluşturulup 40 ülkede Türkiye tanıtımı yapılmasını önerdi, ‘Bu sayede 15 milyar dolarlık gayrimenkul satılır' dedi



Gayrimenkul piyasasını canlandırmak için Emlak Konut GYO'nun art arda yaptığı kampanyaların ardından, bir teklif de DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz'dan geldi.



Son olarak Emlak Konut GYO öncülüğünde 15 firmanın katılımı ile gerçekleştirilen 'Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti' kampanyası ile satış rekoru kırıldığını hatırlatan Ziya Yılmaz, "Devletin himayesinde, özel sektörün de katılımıyla çok daha büyük satış rakamlarına ulaşmak mümkün. Bunu milli bir politika haline getirmek gerekiyor" dedi.



Yılmaz, Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ortak fonuyla, TOKİ ve Emlak Konut GYO'nun katılımlarıyla oluşacak büyük bir yapıya önemli proje geliştirici şirketler de dahil olarak güç birliğine gidilmesini önererek, şunları kaydetti: "Yurt çapında bir kampanya organize edilebilir. 30-40 ülkede ülkemizi tanıtan lobi çalışmaları yapılabilir. İngilizler Ege Bölgesi'yle ilgili, Araplar Karadeniz'le ilgili. Her millete ilgili olduğu şehirlerin tanıtımı yapılarak ilerlenebilir. 20-30 gayrimenkul firması bu ülkelerde şubeler açarak projelerini tanıtsın.



Böylece 3-4 yıl sonra 12-15 milyar dolarlık satış rakamları yakalanabilir. Bu para, kentsel dönüşüme kaynak olur. Yabancılara sattığı konuttan ABD yıllık 144 milyar dolar, İspanya 20-30 milyar dolar gelir sağlıyor. Biz hâlâ 5 milyar dolara gelemedik." Avrupa'nın, iç politikasını ve basınını Türkiye'yi kötü tanıtmak için dizayn ettiğini kaydeden Yılmaz, "Yurt dışında yapılacak tanıtım çalışmalarının turizm sektörüne de katkısı büyük olur" dedi.







kaynak:ahaber