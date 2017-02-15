15 METREDEN DEREYE UÇTULAR: 4 YARALI
Zonguldak'ta karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Kazada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ankara istikametinden Zonguldak istikametine gelirken Sapca köyü yol ayrımında meydana gelen kazada Hayrullah D. idaresindeki 67 ET 878 plakalı otomobil, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobil takla attıktan sonra durabildi.
kaynak:haberler
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