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15 köy ve mahallede sokağa çıkma yasağı

15 KÖY VE MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Tunceli'nin Mazgirt İlçesi'nin 15 köy ve mahallesinde bugün saat 14.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 05 Mayıs 2016, 17:20
Puan Ver : 15 Köy Ve Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı(5/10)5


TUNCELİ'nin Mazgirt İlçesi'nin 15 köy ve mahallesinde, PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle bugün saat 14.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçenin Sarıkoç Köyü'nde teröristleri etkisiz hale getirmek için yapılan operasyonda çıkan çatışmada 1 geçici köy korucusu yaralandı.



Tunceli Valiliği, Mazgirt İlçesi'nin 15 köy ve mahallesinde bugün saat 14.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Mazgirt İlçesi Alhan, Cefan, Konacık, Seyitler, Babil, Aktarla, Koyunuşağı, Dayılar, İbimahmut, Dervişler, Akpınar, Geçitveren, Sarıkoç, Yeldeğen, Güleç köy, mahallelerinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci madde (c) fıkrasında, 'il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa mütaalik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır', 66'ıncı madde 1'inci fıkrasında, 'kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak ya da toplumsal olayları önlemek amacıyla vali tarafından alınan ve usulüne göre tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükümleri uyarınca 05 Mayıs 2016 saat 14.00 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.



Vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilimiz Mazgirt İlçesi Alhan, Cefan, Konacık, Seyitler, Babil, Aktarla, Koyunuşağı, Dayılar, İbimahmut, Dervişler, Akpınar, Geçitveren, Sarıkoç, Yeldeğen, Güleç köy, mahallelerinde devam eden operasyonlar sebebi ile sivil vatandaşlara yönelik oluşabilecek tehlike ve olumsuzlukların giderilmesi, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen operasyonlar sırasında halkın can güvenliğinin sağlanması maksadıyla belirtilen köy, mahalle, beldeler ve sokaklarda, sokağa çıkma yasağına uymaları önemle duyurulur."








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