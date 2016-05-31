

Mersin merkezli 15 ilde gerçekleştirilen 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 50 şüpheliden 10'u tutuklandı, 30'u adli kontrol, 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Mayıs tarihinde Mersin merkezli 'Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik 87 şüphelinin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, aralarında Mersin eski Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Özlü, eski İstihbarat Müdürleri Ali Çengelci ve Ali İhsan Kaya'nın da bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlardan ikisi Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 50 şüpheli 27 Mayıs tarihinde adliyeye sevk edildi. 4 günden bu yana Mersin Adliyesi'nde ifade veren ve savcılık tarafından 'tutuklanmaları' talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Bezmez, Şenol Kaplan, Faruk Kırılmaz, Ali Yazgan, Kemal Han, Fehmi Sevindir, Recep Üren, Raşit Şenel, Recep Özcan ve Hikmet Elçiçeği tutuklanırken, aralarında Mersin eski istihbarat müdürleri Ali Çengelci ve Ali İhsan Kaya ile Mersin eski Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Özlü'nün de bulunduğu 30 kişi 'adli kontrol' kapsamında, 10 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bu arada adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları ile polis arasında mahkeme devam ettiği sırada zaman zaman gergin anlar yaşanırken, tutuklanan bir zanlı yakını fenalık geçirdi.