

Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında 15 gün geride kaldı. Firmalar, 31 Mart'a kadar devam edecek kampanya kapsamında belirledikleri satış hedeflerine de ilk 2 haftada ulaştı. Kampanya kapsamında 15 günde bin 520 konut satıldı, 1 milyar 350 milyon liralık da ciro elde edildi.







2 HAFTADA İLK 4 AYLIK RAKAM



Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 440 adet ve nisanda 461 adet konut ile 4 ayda toplamda bin 657 konut satışı gerçekleştirmişti. Emlak Konut'un "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 15 günde ulaştığı satış rakamları, neredeyse geçen yılın ilk 4 ayındaki rakamlara yaklaştı. Kampanya kapsamında, bekleyen 4 proje de tanıtıma çıktı ve yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım öne çekilmiş oldu.







kaynak:sabah