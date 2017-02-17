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15 günde 1.520 konut satıldı

15 GÜNDE 1.520 KONUT SATILDI

Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında 15 gün geride kaldı.

Tarih : 17 Şubat 2017, 09:41
Puan Ver : 15 Günde 1.520 Konut Satıldı(7/10)6


Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat'ta başlattığı "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasında 15 gün geride kaldı. Firmalar, 31 Mart'a kadar devam edecek kampanya kapsamında belirledikleri satış hedeflerine de ilk 2 haftada ulaştı. Kampanya kapsamında 15 günde bin 520 konut satıldı, 1 milyar 350 milyon liralık da ciro elde edildi.



2 HAFTADA İLK 4 AYLIK RAKAM

Emlak Konut, geçen yıl ocakta 332 adet, şubatta 424 adet, martta 440 adet ve nisanda 461 adet konut ile 4 ayda toplamda bin 657 konut satışı gerçekleştirmişti. Emlak Konut'un "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında 15 günde ulaştığı satış rakamları, neredeyse geçen yılın ilk 4 ayındaki rakamlara yaklaştı. Kampanya kapsamında, bekleyen 4 proje de tanıtıma çıktı ve yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım öne çekilmiş oldu.



 



kaynak:sabah








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