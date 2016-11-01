

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta 26 ilde gözaltına aldığı 37 şüpheliden dün adliyeye sevk edilen 16'sı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.







Zanlılardan Kadir Fatih Y, Adem S, Mehmet K, Hasan Fatih Ö, Emre A, Mehmet T, Ali K, Hamza E, Yusuf Ç, Ferhat Ç, Abdullah E, Emrah Y, Fatih G, Hasan Hüseyin İ. ve Bülent O, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Uşak merkezli 26 ilde 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.