15 FETÖ'CÜ DAHA TUTUKLANDI
Uşak merkezi 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta 26 ilde gözaltına aldığı 37 şüpheliden dün adliyeye sevk edilen 16'sı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan Kadir Fatih Y, Adem S, Mehmet K, Hasan Fatih Ö, Emre A, Mehmet T, Ali K, Hamza E, Yusuf Ç, Ferhat Ç, Abdullah E, Emrah Y, Fatih G, Hasan Hüseyin İ. ve Bülent O, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak merkezli 26 ilde 21 Ekim'de düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar