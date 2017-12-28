Chp'li Belediyelerle İlgili Talimat: Ceza Kesmeyin, Tesis Kurun
Emenike'den Galatasaray'a Teşekkür Geldi
Bitcoin'in İşlem Hacmi 6 Trilyon Dolara Çıkacak
Kayserispor, Antalyaspor'u Rahat Geçti
Galatasaray Defterini Resmen Kapattı: Türkiye'de Tek Takımda Oynarım
Bitcoin Düşerken Bir Başka Sanal Para Ripple, Yüzde 20 Arttı
Başkan Gider Gitmez Adını Tesislerden Kaldırdılar
Pfdk, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Cezayı Kesti
Antalya'ya Büyük Umutlarla Gelmişti, Sessizce Gidiyor
Bddk, İnternetten Kartla Alışverişe Onay Süresini Uzattı
İngilizler Yazdı: Türkiye Turizmi Gelecek Yıl Şaha Kalkacak
Keşfedilmeyi Bekleyen 5 Bin Yıllık Antik Kent Perge, Havadan Görüntülendi
Ukraynalı Satranç Sporcusu, Çarşaf Giymeyi Reddettiği İçin Dünya Şampiyonluğunu Kaybedecek
Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu! İşte 2018 Memur Maaşları
Ekonomik Güven Endeksi Aralık'ta Geriledi
Avrupa'da Galatasaray İle Daçka Aynı Gruba Düştü
Milli Piyango'nun Büyük İkramiyesi İle İstanbul'da 128 Ev Alınabiliyor
15 Dakika Erken Çıktığı İçin Kovulmuştu, Mahkeme İşçiyi Haklı Buldu
Tek İtirafıyla 53 Yılı Çöpe Attı
Ak Parti'den Bitcoin Raporu: Kripto Paralara El Konulması Çok Zor

15 dakika erken çıktığı için kovulmuştu, mahkeme işçiyi haklı buldu

15 DAKİKA ERKEN ÇIKTIĞI İÇİN KOVULMUŞTU, MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Yargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş-çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek iş yerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu.

Tarih : 28 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : 15 Dakika Erken Çıktığı İçin Kovulmuştu, Mahkeme İşçiyi Haklı Buldu(7/10)3

Yargıtay, mesai bitimine 15 dakika kala giriş çıkış kartını çalışma arkadaşına vererek, işyerinden ayrılan kişinin iş akdinin feshedilmesini haksız buldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararında, "işverenin, iş sözleşmesine aykırı davranan işçiye, eylemiyle orantılı yaptırım uygulaması gerektiği" vurgulandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞ KARTINI ARKADAŞINA VERDİ

Dairenin kararına göre davacı işçi, çalıştığı demir çelik şirketindeki mesaisinin bitimine 15 dakika kala işyerinden ayrıldı. Davacı işçi, işyerinden ayrılmadan önce giriş çıkış kartını da çalışma arkadaşına verdi. Durumun farkına varılması üzerine işverenince savunması istenen işçi, "hata yaptığını ve bir daha tekrarlamayacağını" belirtti.

Ancak işveren, çalışanın iş akdini feshetti. İşçinin işe iade talebiyle açtığı dava da yerel mahkeme tarafından bozuldu.

YEREL MAHKEME İŞVERENE HAK VERDİ

Yerel mahkemenin gerekçeli kararında, işyerinde geçerli toplu iş sözleşmesine göre, "işte çalışmadığı veya işe gelmediği halde saat kartını başkası aracılığıyla bastırmanın" yaptırımının iş akdinin feshi olarak belirlendiğine, bu sebeple iş akdinin feshinin haklı olduğuna yer verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu.

Daire, yerel mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, işçinin işe iadesine, süresi içinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halindeyse kıdemi, fesih nedeni ve talebi de dikkate alınarak, dört aylık brüt ücreti tutarında işçiye tazminat ödenmesine karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 15  Dakika  Erken  Çıktığı  İçin  Kovulmuştu  Mahkeme  İşçiyi  Haklı  Buldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER