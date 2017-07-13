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15-17 Temmuz'da Marmaray Ücretsiz Olacak ve Sabaha Kadar Hizmet Verecek

15-17 TEMMUZ'DA MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK VE SABAHA KADAR HİZMET VERECEK

Ulaştırma Bakanı Arslan, 15-17 Temmuz'da Marmaray'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Ayrıca trenler 16-17 Temmuz'da gece her yarım saatte bir sefer yapacak.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 01:30
Puan Ver : 15-17 Temmuz'da Marmaray Ücretsiz Olacak Ve Sabaha Kadar Hizmet Verecek(7/10)3

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşların gece saatlerinde rahat ulaşım imkanına kavuşması için Marmaray'da bazı tedbirlerin alındığını söyledi.

15-17 TEMMUZ'DA MARMARAY ÜCRETSİZ

Vatandaşların 15 Temmuz 2017'de 06.00'dan 17 Temmuz 2017 saat 06.00'ya kadar Marmaray'da ücretsiz seyahat edebileceklerini belirten Arslan, "16-17 Temmuz'da gece saat 00.00'dan sabah saat 06.00'a kadar da Marmaray trenleri her yarım saatte bir hizmet verecek." diye konuştu.

SEFERLER GECE GÜNDÜZ SÜRECEK

Arslan, Marmaray seferlerinin gece gündüz aralıksız süreceğini vurguladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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