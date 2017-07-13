15-17 TEMMUZ'DA MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK VE SABAHA KADAR HİZMET VERECEK
Ulaştırma Bakanı Arslan, 15-17 Temmuz'da Marmaray'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Ayrıca trenler 16-17 Temmuz'da gece her yarım saatte bir sefer yapacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşların gece saatlerinde rahat ulaşım imkanına kavuşması için Marmaray'da bazı tedbirlerin alındığını söyledi.
15-17 TEMMUZ'DA MARMARAY ÜCRETSİZ
Vatandaşların 15 Temmuz 2017'de 06.00'dan 17 Temmuz 2017 saat 06.00'ya kadar Marmaray'da ücretsiz seyahat edebileceklerini belirten Arslan, "16-17 Temmuz'da gece saat 00.00'dan sabah saat 06.00'a kadar da Marmaray trenleri her yarım saatte bir hizmet verecek." diye konuştu.
SEFERLER GECE GÜNDÜZ SÜRECEK
Arslan, Marmaray seferlerinin gece gündüz aralıksız süreceğini vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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