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149 polisin yargılandığı bylock davasında 9. duruşma

149 POLİSİN YARGILANDIĞI BYLOCK DAVASINDA 9. DURUŞMA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 114'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına devam ediliyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:02
Puan Ver : 149 Polisin Yargılandığı Bylock Davasında 9. Duruşma(9/10)8


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 9. duruşmaya, 100'ü aşkın tutuklu sanık ve avukatları katıldı.



Sanıkların savunmalarını tamamladığı duruşmada, avukatların talepleri alınıyor.



Özetle sanıklar savunmalarında, haklarındaki iddiaları reddederek, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmadıklarını ve "ByLock" kullanmadıklarını öne sürdü.



 



kaynak:sabah








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