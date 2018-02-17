142 KİŞİNİN ÖLÜM EMRİNİ VEREN DEAŞ'LI TERÖRİSTİN EŞİ, SINIR ÖTESİ OPERASYONLA YAKALANDI
142 kişinin öldüğü Diyarbakır, Suruç ve Ankara Garı saldırılarının talimatını veren DEAŞ'lı terörist İlhami Balı'nın eşi Hülya Balı, MİT'in düzenlediği sınır ötesi operasyonla yakalandı.
142 kişinin yaşamını yitirdiği Diyarbakır, Suruç ve Ankara Garı saldırılarının talimatını verdiği belirtilen DEAŞ'lı terörist İlhami Balı'nın eşi Hülya Balı, MİT'in düzenlediği sınır ötesi operasyonla Türkiye'ye getirildi. Hülya Balı dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı sürdürürken, Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) da El Bab'da çok önemli bir sınır ötesi operasyona imza attı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödül ile 'kırmızı' listeyle aranan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' olduğu belirtilen İlhami Balı'nın (36) eşi Hülya Balı'nın yerini tespit eden MİT'e bağlı ekipler, harekete geçti.
YAKALANDI, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ, TUTUKLANDI
Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; El Bab'da olduğu belirlenen Hülya Balı, yaklaşık 2 hafta önce yakalandı. 2 çocuğuyla önce Azez'e, oradan da Kilis'e getirilen Hülya Balı, Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Uzun süren sorgusunda eşi ve DEAŞ ile ilgili önemli bilgiler verdiği öğrenilen Balı, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
ELEBAŞI BALI YAŞIYOR
MİT tarafından düzenlenen operasyonda İlhami Balı'yı da yakalamak için ekiplerin Hülya Balı'nın kaldığı tüm evlere baktığı ancak bulamadığı belirtildi. Araştırmalar sonucunda Balı'nın yaşadığı ve Mayadin bölgesinde olduğu tespit edildi.
142 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
2016'nın temmuz ayına kadar DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olduğu ifade edilen Ebu Bekir kod adlı İlhami Balı, Diyarbakır'da HDP mitingine bombalı saldırı, Suruç'taki canlı bomba saldırısı, Ankara Garı'ndaki 2 canlı bombalı saldırı, Türkiye-Suriye sınırında bir askerin şehit edilmesi olaylarının talimatlarını veren kişi olarak biliniyor.
Balı'nın verdiği talimatlar sonucu DEAŞ'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 142 kişi yaşamını yitirdi.
EL KAİDE'NİN İÇİNDEYDİ
Suriye'de DEAŞ'ın hâkimiyet alanı daraldığı için Mayadin bölgesinde sürekli yer değiştirdiği öğrenilen Balı, geçmişte terör örgütü El Kaide içinde yer almıştı. El Kaide üyeliğinden 3 yıl hapis yatan Balı, 2012'de Suriye'ye gitti ve DEAŞ üyesi oldu.
DEAŞ'ın sözde Türkiye sınır emiri olarak görev aldı. Reyhanlı nüfusuna kayıtlı olan Balı, örgütün tüm lojistik faaliyetlerinin başında yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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