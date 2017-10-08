Dünyanın Çalışan En Eski Barajının, Arkeoparka Dönüştürülmesinde Sona Yaklaşıldı
Boksör Fırat Arslan, Arjantinli Rakibini Nakavt Etti
Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor
Bahçeli, 5 Bin Ülkücü Hazır Sözünü Yenileyip Sert Konuştu: Ayağınızı Denk Alın
Mustafa Denizli: Arda'nınki Acı Bir Tebessümdü, Gülme Değil
Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi
Kayserili Keçi Çobanı 6 Milyon Yıllık Fosil Buldu
Toki, Ayder Yaylası İçin Arama Konferansı Yapacak
İbb Başkanlığına Adaylığı Konuşulan Zülfü Livaneli Son Noktayı Koydu
Almanya'daki Korkunç Kazada 3 Türk Genci Feci Şekilde Can Verdi
Fatih Terim Futboldan Anlamıyor Diyen Futbolcu, Emekli Oluyor
Neymar Uefa'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın
Beşiktaş, Yarı Finale Yükselen Ampute Futbol Milli Takımı İçin Stadını Açtı
Otomotiv İhracatı Eylülde Yüzde 10,9 Arttı
İstanbul'a Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Eylülde Arttı
Milli Takımda Beklenen Oluyor
45 Kiloya Düşen Schumacher'in Boyu 14 Santimetre Kısaldı
Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Ceza Yağdı
Büyük Firmalar Teker Teker Katalonya'dan Çıkıyor

142 bin personel aranıyor! İşte başvuru şartları

142 BİN PERSONEL ARANIYOR! İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Hemen her meslekten eleman arayan işverenler ilana çıktı. Türkiye'nin her şehrinden verilen ilanlarda 500'den fazla meslek için eleman aranıyor. Boş bulunan pozisyon sayısı ise 142 bin kişi.

Tarih : 08 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : 142 Bin Personel Aranıyor! İşte Başvuru Şartları(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde rakam 2 milyonu geçerken, özel sektör hız kesmeden eleman alımına devam ediyor. Hemen her ilden ve her meslekten eleman arayan şirketler ilana çıktı. Son rakamlara göre toplam 142 bin yeni eleman aranıyor. İŞKUR aracılığı ile verilen iş ilanlarına başvurmak da çok kolay. İşte başvuru şartları:

ÖNCE KAYIT YAPTIRIN

İŞKUR'un resmi sitesi "iskur.gov.tr" sayesinde iş ilanlarına online olarak ulaşmak mümkün. Sitede iş arayan bölümüne girildiğinde istediğiniz pozisyona başvurabilirsiniz. Tabii önce İŞKUR'a kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bunu da internet üzerinden yapabilirsiniz. İş arayanların kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları ve kayıt esnasında fiilen askerlik görevinde bulunmamaları gerekiyor. Mesleklerin tespitinde beyan esas alınıyor.

AKTÖRE DE İHTİYAÇ VAR

Burada doğru bilgileri vermek iş bulma noktasında yardımcı oluyor. Site kayıt olan işsizlere özgeçmiş düzenleme konusunda da yardımcı oluyor. Yine iş ve meslek danışmanlarıyla görüşmeler yaparak size en uygun işi de bulabiliyorsunuz. İşlemlerin tamamını internet üzerinden yaparak başvurularınızı da takip edebilirsiniz. İŞKUR'daki iş ilanlarını incelediğimizde 500'ün üzerinde meslekte ve 81 ilden eleman ilanları bulunuyor. İlanların içinde bin adet aktör oyuncu aranıyor olması da dikkat çekiyor. Yine belli branşlarda öğretmen ilanları da bulunuyor. İŞKUR tarafından bu yılın ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.8 artışla 716 bin 858 kişi işe yerleştirildi. Ocak-ağustos döneminde İŞKUR personeli, iş arayanlarla 2 milyon 887 bin bireysel görüşme yaptı. Kurum çalışanları 439 bin 844 işyerine ziyaret gerçekleştirdi.

TAŞERON İÇİN ÖZEL ŞİRKET!

Kamudaki taşeron işçilerle ilgili sistem de netleşmeye başladı. Öne çıkan formüle göre özel hukuk sözleşmesi yapılacak. Performans öne çıkacak. Kamu İhale Kurumu bünyesinde bir birim ya da Bakanlar Kurulu kararı ile bir şirket kurulması da düşünülüyor. Böylece asıl işveren kamu olacak, tazminat, maaş, emeklilik garantisi gelecek. Sendika üyeliğinin önü açılacak. 2 uyarı cezası alan ise atılabilecek. 4B'liler için de önemli bir çalışma başladı.

HER MESLEKTEN ÇALIŞANA İHTİYAÇ VAR

En fazla eleman aranan meslekler ve sayılardan bazıları ise şöyle:

- 46.000 (beden işçisi)- 8.817 (satış danışmanı)- 4.500 (garson)- 4.380 (temizlik görevlisi)- 3.160 (dikişçi)- 2.225 (kasiyer)- 2.282 (reyon görevlisi)- 2.100 (aşçı)- 1.600 (büro memuru)- 1.596 (çağrı merkezi elemanı)- 1.549 (ön muhasebeci)- 1.490 (satış temsilcisi)- 1.277 (elektrikçi)-579 (akaryakıt pompacısı)-542 (sekreter)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 142  Bin  Personel  Aranıyor  İşte  Başvuru  Şartları    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER