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140 kişiyi öldürüp elektrik direklerine astılar

140 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP ELEKTRİK DİREKLERİNE ASTILAR

Terör örgütü IŞİD Musul'da yine katliam yaptı. Örgütten kaçmaya çalışan 14 sivili elektrik direklerine astılar.

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:36
Puan Ver : 140 Kişiyi Öldürüp Elektrik Direklerine Astılar(8/10)7


Rudaw'ın haberine göre terör örgütü IŞİD Musul'da kendi kontrolündeki bölgelerden kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdü.



 IŞİD'in, geçen Pazartesi ve Salı günleri  Musul'un batı yakasından Irak güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlere kaçmaya çalışan 140 sivili öldürdüğü belirtildi.



Açıklamada, öldürülen sivillerin cesetlerinin bir kısmının  Musul'un batı yakasında yer alan İslah Zirai ve Tenek bölgelerindeki elektrik direklerine asılı halde, diğer bir kısmının ise çatışma hattı yakınlarında bulunduğu kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








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