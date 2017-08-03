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14 YAŞINDAKİ KIZI, İNTERNETTE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI MONTAJLAMIŞLAR DİYE KANDIRDI


14 Yaşındaki Kızı, İnternette Çıplak Fotoğraflarını Montajlamışlar Diye Kandırdı
Tarih : 03 Ağustos 2017, 22:40
Puan Ver : 14 Yaşındaki Kızı, İnternette Çıplak Fotoğraflarını Montajlamışlar Diye Kandırdı(9/10)5

Gencecik kızı iğrenç bir yalanla dolandırmaya çalışan şahıs, amacına ulaşmaya çok yaklaştığı anda yakalandı.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIN İNTERNETTE, PARA VER YARDIM EDEYİM"

18 yaşındaki H.K. isimli zanlı, 14 yaşındaki lise öğrencisi A.U. isimli kızı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Küçük kıza, "Çıplak fotoğrafların internette montajlanmış. Sana yardım edebilmemiz için para vermen lazım" diyerek para istedi.

DOLANDIRICI, ALTINLARI VE PARALARI ALIP KAÇTI

A.U., duydukları karşısında panik yaşarken, eve gelen H.K., 2 bin 50 Euro, bin 40 Türk Lirası, 10 adet burma bilezik, birer adet küpe, altın saat ve alyansı alarak kaçtı. Olaydan bir süre sonra durumdan şüphelenen A.U., durumu ailesine anlattı. Aile de dolandırıldıklarını fark edince polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

POLİS, KISKIVRAK YAKALADI

A.U.'nun verdiği eşgal doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Zanlı, kısa süre sonra ziynet eşyaları ve paralar ile yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlının sorgusu sürüyor. Para ve ziynet eşyalar ise aileye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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