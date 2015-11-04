

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Y.T., 2012 yılı Kasım ayında duygusal ilişki yaşadığı 14 yaşındaki Z.B. ile gezmek için buluştu. İddiaya göre genç kızı Çiftkapı semtine getiren Y.T., burada mağduru kolundan tutup surların içine çekti. Direnen mağduru kafasına taş vurarak bilincini kaybedecek şekilde döven Y.T., daha sonra baygın yatan Z.B.'ye cinsel istismarda bulundu. İddianamede karnı şiştiği için annesi tarafından hastaneye götürülen Z.B.'nin 8.5 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine ailesinin şikayetçi olduğu vurgulandı. Ruh sağlığı bozulan mağdurun takip eden süreçte bir erkek çocuk doğurduğunu belirten savcı, Z.B.'nin devlet korumasına alındığını kaydetti. İddianamede bebek ve şüpheliden alınan doku örneklerinin DNA karşılaştırmasında ana-baba-çocuk ilişkisi bakımından uyumlu olduğunun saptandığı da belirtildi