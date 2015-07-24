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14 YAŞINDAKİ KIZA AİLE BOYU TECAVÜZ...


14 YAŞINDAKİ KIZA AİLE BOYU TECAVÜZ...
Tarih : 24 Temmuz 2015, 12:56
Puan Ver : 14 Yaşındaki Kıza Aile Boyu Tecavüz...(5/10)5


Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip, 26 Aralık 2014 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Ç.K.'yı Bakırköy'de bir sokakta buldu.Ç.K.'nın ifadesi, annesi, babası, abisi, teyzesi, teyzesinin eşinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Ç.K. ifadesinde, teyzesi A.K.(51) ve teyzesinin imam nikahlı eşi H.D.(52) ile onların Kamiloba'daki evlerine gittikleri, teyzesinin kendisini eniştesi H.D. ile birlikte olmaya zorladığını öne sürdü. İfadesinde eniştesi H.D.'nin 4-5 kez kendisi ile cinsel ilişkiye girdiğini belirten Ç.K., “Eniştem bana tecavüz etti. Karşı koymaya çalıştım gücüm yetmedi. Teyzem bana yardım etmedi.








Etiketler: 14  Yaşındaki  Kıza  Aile  Boyu  Tecavüz    haber

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