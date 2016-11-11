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14 yaşındaki kıza 12 kişi tecavüz etti 1 kişi tutuklandı!

14 YAŞINDAKİ KIZA 12 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde 14 yaşında olan 8. sınıf öğrencisi M.G karın ağrısı nedeniyle doktora gitti.

Tarih : 11 Kasım 2016, 09:34
Puan Ver : 14 Yaşındaki Kıza 12 Kişi Tecavüz Etti 1 Kişi Tutuklandı!(9/10)6


Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde 14 yaşında olan 8. sınıf öğrencisi M.G karın ağrısı nedeniyle doktora gitti. Doktorun yaptığı muayene sonucunda hamile olduğu öğrenilince acı gerçek ortaya çıktı. Polislerin olayı araştırması ile olayın boyutu daha da büyüdü. Küçük kıza köylerinde bulunan ahırda farklı zamanlarda ahırda 12 kişinin de tecevüz ettiği belirtilerek 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



 



kaynak:habermeydan








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