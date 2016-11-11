

Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde 14 yaşında olan 8. sınıf öğrencisi M.G karın ağrısı nedeniyle doktora gitti. Doktorun yaptığı muayene sonucunda hamile olduğu öğrenilince acı gerçek ortaya çıktı. Polislerin olayı araştırması ile olayın boyutu daha da büyüdü. Küçük kıza köylerinde bulunan ahırda farklı zamanlarda ahırda 12 kişinin de tecevüz ettiği belirtilerek 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.







kaynak:habermeydan