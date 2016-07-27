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14 yaşındaki kız eşkıyalar tarafından kaçırıldı

14 YAŞINDAKİ KIZ EŞKIYALAR TARAFINDAN KAÇIRILDI

Niğde'nin Fesleğen köyünde kuzeniyle birlikte babaannesine ekmek almaya giden genç kız, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:06
Puan Ver : 14 Yaşındaki Kız Eşkıyalar Tarafından Kaçırıldı(6/10)4


Niğde'nin Fesleğen köyünde kuzeniyle birlikte babaannesine ekmek almaya giden genç kız, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Küçük kızı kaçıran 2 şahıs dağlarda gizleniyor. Jandarma ve polis dağda eşkıya arıyor.



Şahısların yıllardır köye bela olduklarını belirten kaçırılan kızın dayısı Yusuf Dokuz, ‘asker gibi polis gibi silahları dürbünleri var. Bunlar bir çete. Köylüler bıkmış durumda. Kızımız tecavüze mi uğrasın bu olayı hafife almayın, öldükten sonra kıymeti yok.' dedi.








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