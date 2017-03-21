

İzmir Kiraz'da yaşayan M.A. istismara maruz kaldı. Başına gelenleri anlatarak jandarmaya sığındı ve koruma talep etti. Ancak devlet çocuğu ailesinin yanına geri gönderdi. Çocuk burada da farklı kişilerin istismarına maruz kaldı. Devlet tarafından koruma altına alınmayan çocuk 14 yaşında ve doğum yapacak.



Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, Kiraz'da iki yıl önce öz amcasının istismarına uğradığı iddia edilen küçük M.A., 8 aylık hamile. Devlet korunmasına alınmayıp ailesine teslim edilen çocuk, yasal kürtaj süresi dolduğu için anne olacak.



İstismara uğrayan M.A. aynı evde yaşadığı yaşadığı amcasını jandarmaya ihbar etti, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' iddiasıyla tutuklanan amca, üç ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, küçük kızı devlet korumasına değil, babasına teslim ettiği için, M.A., amcasıyla aynı evde yaşamaya mahkum oldu.







kaynak:yeniçağgazetesi