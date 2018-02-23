14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, 2 YILDIR YUMURTLADIĞINI İDDİA EDİYOR!
Endonezya'da yaşayan 14 yaşındaki çocuk, yumurtladığını iddia etti. Doktorlar bunun imkansız olduğunu söylese de çocuk onların yanında da bu eylemi gerçekleştirerek herkesi şaşkına çevirdi.
Endonezya'da 14 yaşındaki bir çocuk iki yıldır "yumurtladığını" iddia etti. Çocuğun babası, oğlunun "yumurtladığı" yumurtaların akının olmadığını söyledi.
2 SENEDE 20 KERE YUMURTLADI
İddialara göre, 14 yaşındaki adı Akmal olarak açıklanan bir çocuk, doktorların önünde de "yumurtladı." Babasıyla birlikte durumunu göstermek hastaneye giden çocuk, son iki senede toplam 20 kere yumurtladığını iddia etti.
DOKTORLAR İMKANSIZ DEDİ
Doktorlar, böyle bir olayın tıbben imkansız olduğunu açıklayarak yumurtaların çocuk rektumuna kasıtlı olarak sokulduğunu iddia etti. Ancak çocuk ve babası bu iddiaları yalanladı.
Kaynak: haberinburada
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