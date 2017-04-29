

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, bir akrabalarının nişan törenine giden ailelerin bulunduğu minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 67 yaşındaki Münire Arman ile 14 yaşındaki Rifat Arda Şengör öldü, 2'si ağır 9 kişi de yaralandı.







Kaza, dün öğle saatlerinde İzmir Çevreyolu Çeşme-Otogar yol ayrımında meydana geldi. Manisa'dan İzmir'e yakınlarının nişan törenine gelen içinde ailelerin bulunduğu 43 yaşındaki Ahmet Arman yönetimindeki minibüs iddiaya göre yanlış yola girdi. Arkada başka araçtaki akrabaları Arman'ı telefonla arayıp yanlış yöne doğru gittiğini söyledi. Bunun üzerine geri giden Arman, yol ayrımında diğer yöne dönmek istedi. Bu sırada Bornova'dan Otogar yönüne giden 25 yaşındaki Kaan Erdoğan Karadağ yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.







kaynak:habertürk