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14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZDEN GÖZALTINA ALINDI


14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA TECAVÜZDEN GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 02 Temmuz 2015, 16:38
Puan Ver : 14 Yaşındaki Çocuğa Tecavüzden Gözaltına Alındı(10/10)10


Bolu'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan S.D. bir süre önce lise öğrencisi S.M. ile arkadaşlık kurdu. İddiaya göre, S.D. Aktaş Mahallesi'ndeki evine götürdüğü küçük kıza tecavüz etti. Yaşananları ailesine anlatamayan S.M. tecavüze uğraması nedeniyle psikolojisi etkilenirken, bir psikolog ile görüştü. S.M. psikoloğa akaryakıt istasyonunda çalışan S.D.'nin tecavüzüne uğradığını söyledi. Psikolog durumu S.M.'nin ailesine anlattı. S.M.'nin ailesinin şikayeti üzerine polis S.D.'yi gözaltına aldı.


 


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







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