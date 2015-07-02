

Bolu'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan S.D. bir süre önce lise öğrencisi S.M. ile arkadaşlık kurdu. İddiaya göre, S.D. Aktaş Mahallesi'ndeki evine götürdüğü küçük kıza tecavüz etti. Yaşananları ailesine anlatamayan S.M. tecavüze uğraması nedeniyle psikolojisi etkilenirken, bir psikolog ile görüştü. S.M. psikoloğa akaryakıt istasyonunda çalışan S.D.'nin tecavüzüne uğradığını söyledi. Psikolog durumu S.M.'nin ailesine anlattı. S.M.'nin ailesinin şikayeti üzerine polis S.D.'yi gözaltına aldı.







Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.