14 MİLYONLUK İSTANBUL'DA ERKEK NÜFUSU, KADIN NÜFUSUNDAN FAZLA
İBB verilerine göre; İstanbul'daki toplam nüfusun 7 milyon 379 bin 726'sı kadınlardan, 7 milyon 424 bin 390'ı erkeklerden oluşuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hazırlanan bir çalışmaya göre, şehirdeki toplam nüfusun 7 milyon 379 bin 726'sı kadınlardan, 7 milyon 424 bin 390'ı erkeklerden oluşuyor.
14 MİLYONLUK İSTANBUL'DA ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSUNDAN FAZLA
İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tech İstanbul" dergisinin Ocak ayı sayısında yer alan 2016 yılı verillerine göre; İstanbul'da yaşayan 14 milyon 804 bin 116 kişiden 7 milyon 379 bin 726'sının kadın, 7 milyon 424 bin 390'ının da erkeklerden oluştuğu açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)'nın yüzde 30,5'inin de İstanbul'dan sağlandığı ifade edildi.
114 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU BULUNUYOR
Ayrıca toplam 975 mahalle bulunan İstanbul'da, 93 bin 958 kilometre uzunluğunda yolun 114 kilometresinin bisiklet yolundan oluştuğu kaydedildi. İBB, İstanbul'da bulunan akıllı ulaşım sistemlerine ait verileri de paylaştı. Buna göre; şehirde 740 trafik kamerası, 584 trafik dedektörü, 2 bin 139 sinyalizasyon sistemi, 54 meteoroloji gözlem servisi, 317 "bluetooth" sistemi ve 75 dinamik mesaj servisi bulunuyor.
30 MİLYON İSTANBULKART KULLANICISI VAR
Bu arada, 2010 yılından bu yana kullanımda olan İstanbulkart sayısının 30 milyondan fazla olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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