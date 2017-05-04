Türkiye'nin en ihracatçı ilk 3 sektöründen biri olan kimya, 2016 yılında 14 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) geçtiğimiz yıl en fazla ihracata imza atan üyelerini bu başarılarından dolayı ödüllendirdi.



Raffles İstanbul Zorlu Center'da düzenlenen İKMİB 2016 İhracatın Yıldızları Ödülleri töreninde 23 kategoride 115 ödül sahiplerini buldu.







Plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın farklı alt sektörlerindeki 7 bin ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB sektör temsilcilerini yeni rekorlar için cesaretlendirdi.







Türkiye sanayinin nabzını tutan ve 300 binden fazla kişiye istihdam yaratan kimya sektörü, 2017 yılı için 15.5 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu. Yılın dört aylık döneminde geçen yıla kıyasla ihracatını yüzde 17.41 artıran ve 5 milyar 369 milyon dolar ihracata ulaşan kimyada moraller yerinde.







kaynak:milliyet